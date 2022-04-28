ABD’den flaş Suriye kararı! Türkiye detayı dikkat çekti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerikan askerleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan kısa süre önce Rakka'da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya'nın son aylarda Rakka'da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD güçleri, son bir aydır Rakka il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 17. Alay ile il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tabka Askeri Havaalanı'ndaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.