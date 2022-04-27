Petrol fiyatları zirveyi görecek! Doğal gaz fiyatları iki kat zamlanacak! Buğdaya yüzde 40 zam... Dünya Bankası’ndan dünyayı korkutan senaryolar

EMTİA FİYATLARININ SON 5 YILLIK ORTALAMANIN OLDUKÇA ÜZERİNDE KALMASI BEKLENİYOR

Raporda, son 2 yılda enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin "1973'teki petrol krizinden bu yana görülen en büyük artış" olduğu kaydedildi.

Rusya ve Ukrayna'nın büyük üreticilerinden olduğu gıda ürünleri ile üretim girdisi olarak doğal gaza bağlı gübre fiyatlarında da 2008'den bu yana en büyük artışın yaşandığı belirtilen raporda, çoğu emtia için fiyatların 2022'de 2021'e kıyasla önemli ölçüde yüksek seyretmesinin ve orta vadede de yüksek kalmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, emtia fiyatlarının son 5 yıllık ortalamanın oldukça üzerinde kalacağının tahmin edildiği aktarılarak, savaşın daha uzun sürmesi veya Rusya'ya ek yaptırımlar gelmesi durumunda fiyatların öngörülenden daha yüksek seyredebileceği ve daha değişken olabileceği ifade edildi.