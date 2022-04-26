26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri 4,6 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sallandı

4,6 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sallandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2022
ABONE OL
4,6 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sallandı

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde saat 22.11'de 4.6 büyüklüğünde deprem olduğu paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA