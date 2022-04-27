Elon Musk’ın Twitter planı belli oldu! Herkes merak ediyordu





PARAYI NEREDEN BULACAK

Peki Twitter'ı almak için 44 milyar doları nereden bulacak? Morgan Stanley, Musk'ın finansmanı en yüksek hızda sağlamasına yardımcı oldu. Musk, 21 milyar dolarlık özkaynak koyma vaadinin yanı sıra, Tesla hissesinin bir kısmını teminat olarak kullanacağı 12.5 milyar dolarlık bir marj kredisini mali kaynak olarak gösterdi. Söz konusu kredi için yılda 400 milyon dolardan fazla faiz ödemesi yapacak. 7 banka 13 milyar dolarlık krediyi finanse etmeyi kabul etti ve beş banka da 12.5 milyar dolarlık marj kredisini tamamlamak için güçlerini birleştirdi.