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Benfica'da Roger Schmidt dönemi resmen başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Benfica’da Roger Schmidt dönemi resmen başladı

Son dakika haberi...Portekiz ekibi Benfica, 55 yaşındaki teknik direktör Roger Schmidt'in yeni teknik direktörleri olduğunu duyurdu. Benfica, Portekiz Ligi'nde 68 puanla 3. sırada yer alıyor.

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