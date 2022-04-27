ABD’den petrol fiyatlarını düşürecek hamle! 700 bin varil daha fazla üretim yapıldı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 553 milyon 100 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 230 milyon 800 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 98 bin varil artarak 5 milyon 934 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 549 bin varil azalarak 3 milyon 721 bin varil oldu.