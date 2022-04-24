Fransa'da Emmanuel Macron yeniden Cumhurbaşkanı
Son dakika... Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisan'da açıklanacak. Öte yandan sonuçlar sonrası konuşan Len Pen, “Yenilgiyi kabul ediyoruz, mücadelemi devam ettireceğim.” dedi.
Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde oyunu veren seçmenlerin yüzdesini açıkladı.
Buna göre, saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 26,41'i sandığa gitti.
Bu oran, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 28,23 olarak belirlenmişti.
Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentinde, Le Pen de Henin-Beaumont şehrinde oy kullandı.
Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.
Büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar oy kullanıldı.
Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisan'da açıklanacak.
Öte yandan sonuçlar sonrası konuşan Len Pen, "Yenilgiyi kabul ediyoruz, mücadelemi devam ettireceğim." dedi.
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