Son dakika: The Economist "Türkiye'nin Afrika hamlesini" yazdı: Diplomatik ve kurumsal olarak büyük hamle yapıyor

İngiltere'nin haftalık ekonomi ve uluslararası ilişkiler dergisi The Economist, Türkiye ile Afrika ilişkilerini inceledi.

Uzun yıllardır Türkiye tarafından yatırım yapılan Afrika kıtasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü politikayı değerlendiren The Economist, bu politikayı diplomatik ve kurumsal bir hamle olarak yorumladı.

Dergide yer alan, "Türkiye, Afrika'ya büyük bir diplomatik ve kurumsal hamle yapıyor" başlıklı analizde Türkiye'nin uzun bir oyuna hazır olduğu aktarıldı.