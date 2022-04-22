22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: UKRAYNA'DA NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

SON DAKİKA: UKRAYNA'DA NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
SON DAKİKA: UKRAYNA’DA NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Son dakika haberi... Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü, can kayıpları var.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA