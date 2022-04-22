AB ile ABD arasındaki Rusya ve Çin konulu istişareler tamamlandı

Sherman, Çin'in aynı zamanda ticareti kullanarak endişe verici eylemlerde bulunduğunu ifade ederek, "AB'nin Çin'e karşı yaklaşımıyla kendi yaklaşımımız arasında ciddi uyum görüyoruz. Hiçbirimiz Çin'i baskılama veya büyümesini engelleme arayışında değiliz. Ancak Çin dahil tüm ülkeler aynı kurallar içinde eşit şartlarda rekabet edebilmelidir." dedi.

Sherman, Rusya'nın stratejik olmayan taktik nükleer silah kullanması ihtimali hakkındaki soru üzerine "Türü ne olursa olsun nükleer silah kullanımı gerginliği tırmandırır ve doğası gereği stratejiktir. ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tür bir silah kullanmaya karar vermesi halinde bunun ağır sonuçları olacağını daha önce vurguladı. Bu tür bir silahın kullanımının dünyayı ciddi şekilde değiştireceğine şüphe yoktur." diye konuştu.

ABD ile Avrupa'nın birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini aktaran Sherman, "Ümit ederim Çin, Rusya-Ukrayna krizinden doğru dersleri çıkarır, ABD ile müttefikleri ve ortaklarının bölünemeyeceğini anlar." ifadesini kullandı.