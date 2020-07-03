Son dakika: Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un Lübnan’a kaçışını sağlayan ekiple ilgili flaş gelişme!
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da suça karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan şirket müdürü Okan Kösemen, uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Serhat Kahvecioğlu davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da suça karıştıkları gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden tamamı tutuklanmıştı.
Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 sayfalık bir iddianame düzenlenmiş, iddianamede özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen (48), uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu (49) tutuklu sanık olarak yer almıştı. Söz konusu uçuşlarda hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ise iddianamede yer bulmuştu.
Savcılık, hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Serpil K. ve Nesrin A. hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemişti. Diğer tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
TAMAMI BERAAT ETTİ
Davada yargılama bugün başladı. Sanıklar Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmalarınalınan şüpheliler kendilerini olayın dışında göstermeye yönelik beyanlarda bulundu.Mahkeme, aralarında müdür Okan Kösemen'in ve pilotların bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Dava ilerleyen günlere ertelendi. Duruşmayı Japon gazeteciler de izledi.
Nazif KARAMAN/SABAH
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