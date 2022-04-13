Fransa’da seçim savaşı büyüyor! Macron: Le Pen seçilirse savaş ve ırkçılık Avrupa’ya geri gelecek

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMA VAADİ

Le Pe geçtiğimiz günlerde yaptığı seçim ziyaretinde kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenilemişti. "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum. Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit" ifadelerini kullanan Le Pen'in bu sözleri büyük tepki çekmişti.