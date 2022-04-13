Fransa'da seçim savaşı büyüyor! Macron: Le Pen seçilirse savaş ve ırkçılık Avrupa'ya geri gelecek
Son dakika haberine göre: Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçiminin ilk turunda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen arasındaki rekabet daha da kızıştı. Seçim mitinglerine devam eden Macron, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen cumhurbaşkanı seçilirse Avrupa'ya ırkçılığın ve savaşın geri geleceğini savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya "milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini" öne sürdü.
"LE PEN HUKUKA ZARAR VERİYOR"
Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı. Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.
Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.
Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor." dedi.
Macron, sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu belirtti.
Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.
Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.
BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMA VAADİ
Le Pe geçtiğimiz günlerde yaptığı seçim ziyaretinde kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenilemişti. "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum. Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit" ifadelerini kullanan Le Pen'in bu sözleri büyük tepki çekmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?
- Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- OGM işçi alımı başvuru ekranı 2022 | Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
- ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
- 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Tercihler...
- Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- 300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...