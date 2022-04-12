Macron hem "boş yaptı" hem de "taklitçi" çıktı

Ukraynaca "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "Macronete" kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.