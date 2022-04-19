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Pentagon duyurdu: Rusya Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Pentagon duyurdu: Rusya Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.

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