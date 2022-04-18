Ukrayna’daki küçük Veronica mucizeyle kurtuldu! Dünya onu konuşuyor

Roket bizim duvara isabet etmiş, duvarda kocaman bir delik açılmıştı. Özellikle hedef aldıklarını düşünüyorum. Orası çocuk odasıydı ve Veronica bir gün önce orada yatıyordu. Anlatmak çok zor geliyor ama iyi ki torunum o gün evde yoktu. Anne ve babasıyla gitmişlerdi. Ama öncesinde o da bizimle birlikte burada saklanıyordu sığınakta" ifadelerini kullandı.

Veronica'nın eve döner dönmez "Rus askerler bir daha buraya gelmez değil mi? Bodrumda bir daha saklanmak zorunda kalmak istemiyorum" diye sorduğunu gözyaşları içinde anlatan babaanne, bunun çok zor bir soru olduğunu ve ne diyeceğini bilemediğini söyledi.