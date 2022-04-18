Ukrayna'daki küçük Veronica mucizeyle kurtuldu! Dünya onu konuşuyor
Rusya-Ukrayna savaşında Kiev’in Velyka Dymerka kasabasında yaşayan 4 yaşındaki Veronica, ölümden kıl payı kurtuldu. Küçük Veronice odasına isabet eden roketten bir gün önce anne ve babasıyla birlikte evlerinden ayrılarak mucize eseri hayatta kaldı.
Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e yakın bölgelerden geçtiğimiz günlerde çekilmiş, geride ise acı ve gözyaşı kalmıştı. Bu bölgelerden biri de Kiev'in kuzeybatısında bulunan Velyka Dymerka kasabası. Açılan tahliye koridoru sonucu kasabalıların birçoğu bölgeden tahliye edildi.
Rus askerlerinin geri çekilmesiyle evlerine geri dönen kasabalılar, büyük bir yıkımla karşılaştı. Bombardımanlar nedeniyle günlerce ailesiyle birlikte sığınakta saklanan 4 yaşındaki Veronica, evlerine isabet eden roketten bir gün önce anne ve babasıyla birlikte kasabadan ayrılarak mucize eseri hayatta kaldı.
Günler sonra her şeyden habersiz evine dönmenin mutluluğunu yaşayan Veronica, harabeye dönen odasına hüzünlü bir şekilde baktı. Rus güçleri tarafından atılan roketin Veronica'nın odasının hemen yanında bulunan duvardan girdiği ve duvarda büyük bir delik oluştuğu görüldü. Veronica'nın bombardımandan bir gün önce yattığı beşik kırılmış, oyuncakları ise enkaz altında kalmıştı.
KORKUYU ATLATAMADI
Patlamanın yaşandığı gün yaşlı annesiyle birlikte evde ki sığınağa saklanan Veronica'nın babaannesi Katerina, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Rus askerlerinin günlerce tanklarla evinin önünden geçtiğini, durmadan yaşanan patlamalar nedeniyle 6 gün boyunca sığınakta kaldıklarını söyleyen Katerina, "Çok yakın bir patlama oldu, büyük bir gürültü koptu.
Roket bizim duvara isabet etmiş, duvarda kocaman bir delik açılmıştı. Özellikle hedef aldıklarını düşünüyorum. Orası çocuk odasıydı ve Veronica bir gün önce orada yatıyordu. Anlatmak çok zor geliyor ama iyi ki torunum o gün evde yoktu. Anne ve babasıyla gitmişlerdi. Ama öncesinde o da bizimle birlikte burada saklanıyordu sığınakta" ifadelerini kullandı.
Veronica'nın eve döner dönmez "Rus askerler bir daha buraya gelmez değil mi? Bodrumda bir daha saklanmak zorunda kalmak istemiyorum" diye sorduğunu gözyaşları içinde anlatan babaanne, bunun çok zor bir soru olduğunu ve ne diyeceğini bilemediğini söyledi.
GECE BOYUNCA FÜZE YAĞDI
Rusya, Ukrayna ordusu tarafından füzelerle vurularak batırılan Moskova kruvazörünün intikamını almak için başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun önceki gece havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesini vurduğunu kaydetti. Brovari yerleşim birimindeki mühimmat fabrikasının vurulduğunu belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin, hava savunma füze sistemi ve cephaneliklerin de bulunduğu farklı yerlerdeki 68 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini ifade etti.
MARİUPOL'DE CAMİDEN TAHLİYE
Rusya- Ukryana savaşında 53'üncü gün geride kalırken Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatma altında bulunan Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalanların tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada Rus ordusunun eylemlerine ilişkin detaylar verdi. Sözcü Konaşenkov, "Mariupol şehrinde Primorskiy bölgesinde Türk camisinde Ukrayna güçlerinin elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik" Rus birliklerinin özel operasyon düzenlediğini aktararak şunları söyledi:
"Rus özel kuvvetlerinin özverili eylemleri sonucu cami açıldı, yabancı paralı savaşçılar dahil 29 savaşçı öldürüldü. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden birinin vatandaşı olan rehineler serbest kaldı ve güvenli yere götürüldü."
TESLİM OLUN ÇAĞRISI
Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji fabrikası tesislerinin tamamen Rus güçleri tarafından kuşatıldığını kaydetti.
Konaşenkov, Rus askerlerinin buradaki Ukrayna güçlerinden teslim olmalarını istediğini belirtti. Konaşenkov ayrıca, teslim olanların ifadesine göre, bölgede çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 400 kadar yabancı paralı savaşçı olduğunu aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanlığı'nın defalarca teslim olmaları çağrısı yaptığı Ukrayna birliklerinin imha edilmesi durumunda müzakerelerin sona ereceğini belirtmişti.
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