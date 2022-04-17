Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan Rusya’ya flaş yanıt: Mariupol kırmızı çizgi olabilir

"UKRAYNA'YA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENECEK"

Kuleba, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu ortaya çıkan Ukraynalı oligark Victor Medvechuck hakkında, "Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedchuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" dedi. Kuleba, Medvedchuck'un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.