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Rusya'dan İsrail'e çok sert yanıt: Tiksindirici

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Rusya’dan İsrail’e çok sert yanıt: Tiksindirici

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili açıklamalarının "tiksindirici" olduğunu bildirdi.

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