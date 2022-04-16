Rusya teröre destek veren ülkeler listesine mi eklenecek? Zelenskiy'den Biden'a yeni talep
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiği iddia edildi. Washington Post gazetesi, Biden'ın bu konuda çekimser kaldığı ve Zelenskiy'ye net bir yanıt vermediğini yazdı. İşte detaylar...
Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı.
BIDEN'DAN CİDDİ ADIM İSTEĞİ
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.
RUSYA'YI TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE EKLEYİN
Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.
NE OLMUŞTU?
ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...
- LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?
- SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...
- MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...
- Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama: 2022 EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM son açıklamalar
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...