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Rusya teröre destek veren ülkeler listesine mi eklenecek? Zelenskiy'den Biden'a yeni talep

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Rusya teröre destek veren ülkeler listesine mi eklenecek? Zelenskiy’den Biden’a yeni talep

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiği iddia edildi. Washington Post gazetesi, Biden'ın bu konuda çekimser kaldığı ve Zelenskiy'ye net bir yanıt vermediğini yazdı. İşte detaylar...

Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı.

BIDEN'DAN CİDDİ ADIM İSTEĞİ

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.

RUSYA'YI TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE EKLEYİN

Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

NE OLMUŞTU?

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.

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