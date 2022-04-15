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Suriye'de deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Suriye’de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Suriye'nin İdlib bölgesinde saat 21.54'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.54'te İdlib'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yüzeyden 31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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