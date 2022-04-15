Papa Francis hapishanede ayak yıkayıp öptü
Papa Francis, İtalya'da bir hapishaneyi ziyaret ederek 12 mahkumun ayaklarını yıkadı ve öptü. Hristiyan inancına göre, çarmıha gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını elleriyle yıkayan Hz.İsa, sevgi ve alçakgönüllülüğü vurgulamış.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Civitavecchia kentindeki hapishaneyi ziyaret etti.
Papa, burada düzenlenen "Kutsal Perşembe Ayini"ne katıldı. Ayin sırasında objektiflere yansıyan anlarda Papa, burada 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü.
Hristiyan inancına göre, çarmıha gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını elleriyle yıkayan Hz.İsa, sevgi ve alçakgönüllülüğü vurgulamış, Papalık da bunu bir ayine dönmüştür.
Vatikan'ın paylaştığı görüntülerde, Papa'nın sırasıyla kadın ve erkek mahkumların ayaklarını suyla yıkayıp, havluyla kuruladığı görüldü. Yıkanan ayaklar, daha sonra Papa tarafından öpüldü.
85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" dedi.
Konuşmasının devamında Papa, "Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur" ifadelerini kullandı.
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