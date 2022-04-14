ABD biyolojik silah geliştiriyor! Rusya'dan ABD'ye büyük suçlama: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede devredeler
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin uluslararası mevzaatlarda bulunan boşluğu fırsat bilerek Ukrayna dahil farklı ülkelerde askeri biyolojik potansiyel geliştirdiğini ifade etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin uluslararası mevzuattaki boşluktan yararlanarak, Ukrayna dahil çeşitli ülkelerde askeri biyolojik potansiyelini geliştirdiğini söyledi.
Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik faaliyetleri hakkında ilave bilgiler elde ettiğini bildirdi.
ABD'nin uluslararası mevzuattaki mevcut boşluklardan ve net bir doğrulama mekanizmasının yokluğundan yararlandığını söyleyen Kirillov, Washington'un dünyanın çeşitli bölgelerinde askeri biyolojik potansiyelini sürekli olarak geliştirdiğini dile getirdi.
Kirillov, Rus ordusunun Ukrayna'da elde ettiği bilgilerin ABD'nin Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin sayısız ihlalini doğruladığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerindeki rolünü ortaya çıkarmayı başardı." ifadelerini kullandı.
350 MİLYON DOLAR PARA HARCANDI
ABD tarafından Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ve araştırma enstitülerinin faaliyetlerinin koordine edilmesiyle ilgili bilgileri daha önce açıkladıklarını hatırlatan Kirillov, bu şemanın öğelerinden birinin de "ilk bakışta Pentagon ile ilgisi olmayan kamuya kapalı bir organizasyon gibi gözüken Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi isimli kurum olduğunu ifade etti.
Kirillov, bu kurumun biyolojik silahlar konusu dahil Pentagon'u ilgilendiren araştırmaları yürütmek için hibelerin dağıtım merkezi olarak işlev gördüğüne dikkati çekerek, Washington'un son yıllarda sadece bu merkezin projeleri için 350 milyon dolardan fazla para harcadığını öne sürdü.
ÇALIŞMALARI KABUL EDİYORLAR
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sponsoru olduğunu savunan Kirillov, bu kurumun finansmanının ABD Çevre Koruma Ajansı, ABD Tarım, Sağlık ve Enerji Bakanlığı aracılığıyla sağlandığını ileri sürdü.
Kirillov, "Washington, bu tür formülleri kullanarak, Ukraynalı uzmanlar tarafından kitle imha silahlarının teslimi ve kullanımı için araçların yaratılması konusunda yürütülen çalışmaları gerçekten kabul ediyor ve finansmanlarını sürdürmenin uygun olduğunu düşünüyor." diye konuştu.
Ukrayna'daki askeri biyolojik programın uygulanmasında rol alan bazı isimleri de paylaşan Kirillov, 2014-2022 yıllarında Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin eski Sovyet ülkelerinde 500'den fazla araştırma projesi gerçekleştirdiğini kaydetti.
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