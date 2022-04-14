ABD biyolojik silah geliştiriyor! Rusya’dan ABD’ye büyük suçlama: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede devredeler

350 MİLYON DOLAR PARA HARCANDI

ABD tarafından Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ve araştırma enstitülerinin faaliyetlerinin koordine edilmesiyle ilgili bilgileri daha önce açıkladıklarını hatırlatan Kirillov, bu şemanın öğelerinden birinin de "ilk bakışta Pentagon ile ilgisi olmayan kamuya kapalı bir organizasyon gibi gözüken Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi isimli kurum olduğunu ifade etti.

Kirillov, bu kurumun biyolojik silahlar konusu dahil Pentagon'u ilgilendiren araştırmaları yürütmek için hibelerin dağıtım merkezi olarak işlev gördüğüne dikkati çekerek, Washington'un son yıllarda sadece bu merkezin projeleri için 350 milyon dolardan fazla para harcadığını öne sürdü.