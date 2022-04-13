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Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un eşi Başkan Erdoğan'dan yardım istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Ukrayna’da tutuklanan muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savaşında arabulucuk rolüyle kilit konumda yer alıyor. Bunun ispatı niteliğinde bir haber daha dünya gündemindeki yerini aldı. Ukrayna'da gözaltına alınan Muhalefet Platformu - Yaşam İçin Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Başkan Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Marçenko, "Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar." mesajını verdi.

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, kişisel Youtube hesabından bir mesaj yayınladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR OTORİTEYE SAHİPSİNİZ"

"Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şeyi, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırızı. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum."

Rus Sputnik yayın kuruluşunun aktardığı habere göre; Marçenko yardım çağrısına şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu olduğunuzu birçok kez dile getirdiğiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Bunan inanıyorum. Türkiye'de "İyi dost kara günde belli olur" derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedçuk, hakkında "vatana ihanet" iddiasıyla görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedçuk, 13 Nisan'da düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı.

Oksana Marçenko bu konuşmasının sonunda Medvedçuk'un kurtarılması için Başkan Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını istedi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Direktörü İvan Bakanov, Medvedçuk'un defakto Transdinyester Cumhuriyeti üzerinden gizlice kaçarak Moldova'ya geçme planı yaptığını açıkladı.

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