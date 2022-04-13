Ukrayna’da tutuklanan muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi

"ÇOK BÜYÜK BİR OTORİTEYE SAHİPSİNİZ"

"Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şeyi, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırızı. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum."