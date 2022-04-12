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Portekiz'de kilisede istismar skandalı! İddialara ilişkin 290 kişinin ifadesi alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Portekiz’de kilisede istismar skandalı! İddialara ilişkin 290 kişinin ifadesi alındı

Portekiz'de Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili komisyon çalışmalarının ilk üç ayında mağdur olduğu iddia edilen 290 kişinin ifadesi alındı.

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