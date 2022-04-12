Son dakika: NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı

Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının, Türkiye olarak değişmesi için Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınlamıştı. Diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istemişti.



