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Son dakika: NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16’ların fotoğrafını paylaşarak Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Öte yandan İngilizce yayınlanan mesajda, ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Twitter paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını kullanarak Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.

PİLOTLARA 360 DERECE PANORAMİK GÖRÜŞ İMKANI SAĞLIYOR

Paylaşımda F-16 savaş uçaklarındaki kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi.

'TURKEY' YERİNE 'TÜRKİYE'

Öte yandan İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının, Türkiye olarak değişmesi için Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınlamıştı. Diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istemişti.


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