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Ermenilerden büyük skandal! Domuzlar için ormanı yaktılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Ermenilerden büyük skandal! Domuzlar için ormanı yaktılar

Ermenistan, iddiaya göre Türkiye sınırına yakın sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı domuzlar nehri geçerek Türkiye tarafına geçti.

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