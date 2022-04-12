Joe Biden’dan benzin fiyatlarını düşürecek adım: Etanol

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Enerji kaleminde yer alan benzin fiyatları, martta aylık yüzde 18,3 artarken, yıllık yüzde 48 yükseldi.

Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında da ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.