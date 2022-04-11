11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan SON DAKİKA açıklaması: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk

Rusya'dan SON DAKİKA açıklaması: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
Rusya’dan SON DAKİKA açıklaması: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaş uçağından atılan "Kinjal" füzesi ile Ukrayna ordusuna ait Donetsk’te yeraltı komuta merkezinin vurulduğunu bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA