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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Rusya dünyada kıtlığa neden oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Rusya dünyada kıtlığa neden oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dünyada kıtlığa neden olduğunu söyledi.

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