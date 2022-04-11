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Ukrayna: Rusya İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Ukrayna: Rusya İHA ile Mariupol’a zehirli madde attı

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.

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