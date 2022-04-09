09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu

AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen ay kurulan ‘Dondur ve El Koy Görev Gücü’, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligarklar ile şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlıklarını dondurdu. Dün yapılan açıklamada ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildiği belirtildi.

AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Avrupa Birliği'ne üye devletlerin bildirimleriyle Görev Gücü, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligark ve şirketlerin 30 milyar Euro'luk varlığını dondurdu.

Dondurulan varlıkların arasında toplamda 6.7 milyar Euro değerinde tekneler, helikopterler, gayrimenkul ve sanat eserlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildi.

SUÇ PLATFORMU OLUŞTURACAK
Belirlenen kişilere ve şirketlere yönelik kısıtlayıcı önlemler, AB yaptırımlarının bir parçası olarak Avrupa Birliği üye ülkeleri temsil eden AB Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.

Mart 2022'de kurulan 'Dondur ve El Koy Görev Gücü', ayrıca AB üyesi devletlerin yaptırımlara tabi olan kişilerin veya şirketlerin herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştırabileceği bir platform sağlayacak.

Rus oligarklara Batı’da yer yok! Değeri 140 milyon euro RUS OLİGARKLARA BATI'DA YER YOK! DEĞERİ 140 MİLYON EURO
Oligarklar isyan etti! Tüm dünyayı etkileyecek OLİGARKLAR İSYAN ETTİ! TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK
Rus oligarkların lüks evleri tehlikede! RUS OLİGARKLARIN LÜKS EVLERİ TEHLİKEDE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA