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Türk Polis Teşkilatı 177. yaşını kutluyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Türk Polis Teşkilatı 177. yaşını kutluyor

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Şubelerin stantlarının yer aldığı sergide, vatandaşlar bilgilendirildi.

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