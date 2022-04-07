Yunan hükümetini böyle eleştirdi! Çipras: Yükselen değer Türkiye

"HER AÇIDAN KAYIPTAYIZ"

Çipras, ABD'nin EastMed doğal gaz boru hattından desteğini çekmesine ilişkin olarak da "Burada görüyorum ki biz Batı'ya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız." değerlendirmesinde bulundu.