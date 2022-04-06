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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay! Çıkarlarımızla uyumlu olacak ve NATO birlikteliğine hizmet edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına onay! Çıkarlarımızla uyumlu olacak ve NATO birlikteliğine hizmet edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birlikteliğine hizmet edeceğine inanıldığı söylendi. İşte F-16 savaş uçaklarının özellikleri...

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığı ifade edildi.

TÜRKİYE EKİM AYINDA TALEPTE BULUNMUŞTU

Türkiye ekim ayında ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu için ABD'ye teklif mektubu göndermişti. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

F-16 SATIŞINA ONAY GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" denildi.

Satış için Kongre'den onay alınması gerekiyor.

HERHANGİ BİR GÜVENCEYE YER VERİLMEDİ

Ancak diğer yandan sunulan mektupta herhangi bir güvence ve zaman çizelgesine yer verilmedi.

F-16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Hafif avcı olarak tasarlanmış, başarılı birçok amaçlı avcı uçağıdır. Geniş kullanım alanı, olağanüstü manevra kabiliyetiyle kendini kanıtlamış ve başarısıyla birçok ülkeye ihraç edilmiştir.

F-16 büyük Batı kökenli avcı projesi sonucunda üretimi 1976 yılında onaylanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası uçaklar içinde MİG-21'den (10,000+) sonra en çok üretilen savaş uçağıdır. En güncel bilgilere göre 4.400 adetten fazla üretilmiştir.

F-16 it dalaşı için sayısız yenileştirmeye girmiş, daha iyi bir görüş için kanopi su damlası şeklinde yapılmış, yüksek G kuvvetiyle yapılan dönüşlerde pilota kolaylık sağlaması için kontrol kolu sağa alınmış ve pilota etki eden G kuvvetini azaltmak için pilot koltuğu arkaya doğru eğik yapılmıştır.

Silahları gövde içindeki M61 Vulcan top ve on bir yükleme noktasına takılabilen çeşitli füzelerden oluşmaktadır. Ayrıca 9G'ye dayanabilen ilk avcı uçağıdır.

İtiş-ağırlık oranı 1'den yüksek olmamak koşuluyla güçlü tırmanabilmekte ve gerektiğinde dik olarak da hızlanabilmektedir.

TÜRKİYE C VE D SERİSİ F-16 KULLANIYOR

Türk Hava Kuvvetleri'nde C ve D serisi kullanılmaktadır. C serisi tamamen av ve bombardıman görevleri için imal edilmiştir. D serisi ise av ve bombardıman görevleri yanında eğitim amacıyla da kullanılmaktadır.

Türkiye'nin F-16 macerası 1980'lerin başında Hava Kuvvetleri'nde bulunan av/önleme görevlerinde kullanılan Lockheed F-104 Starfighter ve Northrop F-5 Freedom Fighter'ların değiştirilmesi amacıyla başlamış ve günümüzde de devam etmektedir.

Dönemin hükümeti Eylül 1983'te Peace Onyx I (Öncel Barış I) Programı kapsamında Amerika'dan Foreign Military Sales (Yurtdışı Askerî Satış) yöntemiyle General Dynamics tasarımı F-16 alınacağını duyurmuştu.

Bu F-16'lardan 8 tanesi (bunlardan 6'sı F-16D Block 30 2 tanesi F-16C Block 30) Birleşik Devletler'de bulunan General Dynamics'in Fort Worth tesislerinde üretilecekti.

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