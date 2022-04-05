05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Litvanya çalışmak isteyen Ukraynalı mültecileri dil koşulundan muaf tutacak

Litvanya çalışmak isteyen Ukraynalı mültecileri dil koşulundan muaf tutacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
Litvanya çalışmak isteyen Ukraynalı mültecileri dil koşulundan muaf tutacak

Litvanya hükümeti, Ukrayna'daki savaştan kaçıp Litvanya'ya sığınan mültecilerin belirli işler için dil koşulundan muaf tutulacağını duyurdu. Schengen Visa Info sitesine göre, Litvanya'daki birçok sektörde zorunlu tutulan dil bilme kriteri Ukraynalı mültecilere uygulanmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA