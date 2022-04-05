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Son dakika: Avustralya’da helikopter düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Avustralya’da helikopter düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Karlı Dağlar bölgesinde düştüğü açıklanan helikopterde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

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