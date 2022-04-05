Şanghay’da bir günde 25 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in 15 eyalet ve bölgesinden 38 bin sağlık personeli Şanghay'daki salgın önleme ve kontrol çalışmalarına destek verdi. Toplu test çalışmasına şehir dışından 27 bin sağlıkçı katılırken 11 bini geçici hastanelerde görev aldı.

Kentte son haftalarda Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantının yayılması nedeniyle hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olduğu dikkati çekiyor.