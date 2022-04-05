Şanghay'da bir günde 25 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı
Çin'de koronavirüs salgınına karşı önlemler devam ediyor. Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da dün 25 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.
Çin'de Omicron varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almaya çalışan ülkenin en büyük şehri Şanghay'a dün 25 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi uygulandı.
Şanghay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün gün boyunca yapılan CPR testlerinde yaklaşık 25 milyon 665 bin kişinin numunelerinin toplandığı bildirildi.
Taramanın salgın tablosunu ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden yetkililer, kentte geçen hafta başında uygulanmaya başlanan aşamalı karantinanın devamına tarama sonuçlara göre karar verileceğini belirtti.
Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 268, göstermeyen 13 bin 86 vaka tespit edildi.
Vakalarla yakın temastaki 112 bin 475 kişinin tespit edildiği, bunlardan 106 bin 717'sinin test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in 15 eyalet ve bölgesinden 38 bin sağlık personeli Şanghay'daki salgın önleme ve kontrol çalışmalarına destek verdi. Toplu test çalışmasına şehir dışından 27 bin sağlıkçı katılırken 11 bini geçici hastanelerde görev aldı.
Kentte son haftalarda Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantının yayılması nedeniyle hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olduğu dikkati çekiyor.
Bulaşıcılığı yüksek varyant, Çin'in salgınla mücadelede vakaları ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi için büyük sınamaya dönüşmüş durumda. Karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin uygulanmasını gerektiren strateji, hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler tartışmalara yol açıyor.
Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart-1 Nisan'da Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan'da ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.
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