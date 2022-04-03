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Rusya Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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Rusya Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında müzakere görüşmeleri devam ederken, cephelerde çatışmalar da sürüyor. Rusya ordusu Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir akaryakıt deposunu vurdu. Patlama sonrası yangın çıkarken, gelen ilk haberlerde can kaybının olmadığını belirtildi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da akaryakıt deposunu hedef aldı.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın Odessa kentinde akaryakıt deposunu hedef almasının ardından bölgede meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı.

Ekipler, bölgedeki yangının diğer rafinerilere sıçramaması için soğutma çalışmalarına başladı.

Güney cephesi komutanı Vladislav Nazarov, bölgede meydana gelen saldırıları doğrulayarak, "İlk verilere göre can kaybı yok. Saldırılar kritik altyapı tesislerine gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

BM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin 816), Moldova'ya (392 bin 933), Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya (298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde ise 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.

EN AZ 1417 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-2 Nisan'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiği, 2 bin 38 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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