Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var: Türkiye gerektiği yerde evet ya da hayır diyebiliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaşanan krizde Türkiye’nin konumuna da değindi. Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerden bulunan Peskov “Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebiliyor” ifadelerini kullanarak, “Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
DOĞAL GAZDA RUBLELİ DÖNEME DÖNEMİ
Peskov, Rusya'ya uygulanan ambargoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Rusya'ya dost olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkelere Rus gazının satışının ruble ile yapılması kararının gerekçelerini aktardı. Peskov, "Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya'ya düşüyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu. Gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararı Rusya'nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındı" ifadelerini kullandı. Kendilerine karşı alınan bu kararların batılıların para birimi euro ve dolara ait güveni sarstığına işaret eden Peskov, "Bu süreç durdurulamayacak artarak devam edecek" dedi.
"SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLEN AYNI BİRİMLERLE EURO OLARAK ÖDEME YAPACAKLAR"
Aldıkları kararın ardından batılı ülkelerin gaz ödemelerini ne şekilde yapabileceğini tarif eden Peskov, "Aslında sözleşmelerde belirtilen aynı birimlerle euro olarak ödeme yapacaklar. Bununla birlikte nihai ödeme euro karşılığında Rus rublesi satın alınarak, satıcı Gazprom'a ruble olarak aktarılacak. Bu şimdilik bir sistem prototipidir. Fakat gelecekte yeni ürün gruplarına da yayılacağından ve dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer kaplayacağından şüphem yok" dedi.
"RUSYA, AVRUPA'DAN DAHA BÜYÜK"
Batılı ülkeler tarafından Putin'e karşı alınan yaptırımlar ile ilgili konuşan Peskov, birkaç yıl önce böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağını söyleyerek, "O zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor" dedi.
ÇOCUKLARINA YAPTIRIM
Yine batılı ülkelerin kendisine ve çocuklarına yönelik yaptırım kararlarına özellikle çocuklarının çok şaşırdığını ifade eden Peskov, "Dürüst olmak gerekirse şaşırdım. Özellikle çocuklar için şaşırdım. Çocuklar benden daha çok şaşırdı. Ancak ülkemize karşı atılan dostane olmayan adımların en iyi teyidiydi" ifadelerini kullandı.
DİYALOG KURMAMIZ GEREKECEK
Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından gelecekte vazgeçeceğini söyleyen Peskov, "Rusya için tam anlamıyla izolasyon modern dünyada ve teknolojik olarak imkansız. Dünya, Avrupa'dan daha büyük. Rusya ise Avrupa'dan daha büyük. Ama er ya da geç diyalog kurmamız gerekecek" ifadelerini kulandı.
"MODERN SİYASİ DÜNYADA ERDOĞAN GİBİ ÇOK AZ İNSAN VAR"
Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her zamankinden farklı ve samimi açıklamalarda bulunan Peskov, Erdoğan'ın tavırları ve siyasi duruşunu överek, "Elbette herkes ABD'lilerin korkunç baskısı altında. Tüm ülkeler egemen konumlarını net bir şekilde belirleyecek gücü bulamıyor. Örneğin bu açıdan diğer ülkeler Türkiye gibi değil. Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var elbette, fakat bununla birlikte Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça 'evet' ya da 'hayır' diyebiliyor. Bu açıdan elbette modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var" dedi.
Peskov, muhtemel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin görüşmesine değinerek, "Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından ortaya konulan yoğun çabalar sonucunda somut bir belgenin imzalanması aşamasına geleceğimizi ve bunun durumun normalleşmesi için önemli bir adım olacağını umuyorum" dedi.
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