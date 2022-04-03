Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var: Türkiye gerektiği yerde evet ya da hayır diyebiliyor

"MODERN SİYASİ DÜNYADA ERDOĞAN GİBİ ÇOK AZ İNSAN VAR"



Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her zamankinden farklı ve samimi açıklamalarda bulunan Peskov, Erdoğan'ın tavırları ve siyasi duruşunu överek, "Elbette herkes ABD'lilerin korkunç baskısı altında. Tüm ülkeler egemen konumlarını net bir şekilde belirleyecek gücü bulamıyor. Örneğin bu açıdan diğer ülkeler Türkiye gibi değil. Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var elbette, fakat bununla birlikte Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça 'evet' ya da 'hayır' diyebiliyor. Bu açıdan elbette modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var" dedi.