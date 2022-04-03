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Rusya Ukrayna'ya yeniden saldıracak! NATO Putin'in hedeflediği bölgeyi duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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Rusya Ukrayna’ya yeniden saldıracak! NATO Putin’in hedeflediği bölgeyi duyurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD basınına verdiği röportajda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg Rusya'nın çekilmek yerine ordusunu yeniden konuşlandırdığını vurgularken Ukrayna'da hedef alınabilecek olan bölgeyi de paylaştı. Stoltenberg "Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmediğini belirterek, "Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor" dedi.

RUSYA ÇEKİLMEK YERİNE GÜÇLERİNİ YENİDEN KONUŞLANDIRIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın son günlerde Ukrayna'daki bazı kuvvetlerinin geri çekildiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Stoltenberg, "Gördüğümüz şey bir çekilme değil, gördüğümüze göre Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor" dedi.

DONBAS'IN DOĞUSUNA YENİ SALDIRI OLABİLİR

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini bildiren Stoltenberg, ABD ve NATO'nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğine dikkat çekerek, "Bu yeni durum özellikle Donbass'ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir" dedi.

"SİVİLLERE YAPILANLAR ON YILLARDIR AVRUPA'DA GÖRMEDİĞİMİZ BİR VAHŞET"

Ukrayna - Rusya savaşında sivillerin yaşadığı drama dikkat çeken Stoltenberg, "Sivillere yapılanlar on yıllardır Avrupa'da görmediğimiz bir vahşet. Bu korkunç, sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

SALDIRILARA DEVAM EDECEK

Stoltenberg, Ukrayna'da savaş suçları için soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturmasına ilişkin, "Kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"Bu savaşı durdurmak Putin'in sorumluluğu" diyen Stoltenberg, "Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek" şeklinde konuştu.

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