Pakistan Başbakanı İmran Khan: Bize komplo yapıldı
Yabancı odakların hükümeti devirmek istediğini söyleyen Pakistan Başbakanı İmran Khan, başkent İslamabad’da düzenlenen mitingde, “Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı” dedi. Khan, eski Başbakan Nawaz Sharif’e seslenerek, “Millet, Londra'da kiminle tanıştığını bilmek istiyor ve ayrıca Pakistan'da yaşayan bu politikacılara kimin talimat verdiğini de öğrenmek istiyor” şeklinde konuştu.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, hükümetine karşı güven oylaması öncesinde destekçilerine seslendi.
"HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTEDİLER"
Başkent İslamabad'daki geçit töreni alanında gerçekleştirilen mitingde konuşan Khan, hükümetini devirme girişimlerine yabancı unsurların dahil olduğunu ve bu konuda Pakistanlıların da kullanıldığını söyledi.
Khan, "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı. İnsanlarımızdan bazıları hükümeti devirmek için kullanıldı. Bunun arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Ulusun önünde ama doğru zamanda ortaya çıkacak pek çok şey var" ifadelerini kullandı.
"KİM TALİMAT VERDİ?"
Khan, eski Başbakan Nawaz Sharif'e seslenerek, "Millet, Londra'da kiminle tanıştığını bilmek istiyor ve ayrıca Pakistan'da yaşayan bu politikacılara kimin talimat verdiğini de öğrenmek istiyor" şeklinde konuştu.
Muhalefete de seslenen Khan, "Yoksul ülkeler geride kaldı çünkü oradaki yasalar beyaz yakalı suçlara karışan zenginleri yakalayamıyor. Çalınan ve yağmalanan parayı offshore hesaplara aktarıyorlar. Küçük hırsızlar bir ülkeyi mahvetmezler. Büyük hırsızların yaptığı gibi" dedi.
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