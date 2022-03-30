30 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: ABD'den kışkırtıcı açıklama: Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Son dakika: ABD’den kışkırtıcı açıklama: Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim var

Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı.

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