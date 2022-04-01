Başkan Erdoğan ile Putin arasında flaş görüşme: Barış ümitleri İstanbul’da yeşerdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizinde atılacak adımlar ve İstanbul'da gerçekleştirilen mutabakatın etkileri ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, "Barış ümitleri İstanbul'da yeşerdi" mesajı verildi. Başkan Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantı ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BARIŞ ÜMİTLERİ İSTANBUL'DA YEŞERDİ

Başkan Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

"PUTİN İLE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİREREK BARIŞI TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.