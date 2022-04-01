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Kırgızistan'dan Bayraktar TB2 için klip

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Kırgızistan’dan Bayraktar TB2 için klip

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (SİHA) için özel klip hazırladı. Klipte, tatbikatı "Başkomutan" sıfatıyla izleyen Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Bayraktar TB2 SİHA’larının vurduğu hedefi incelemesiyle ilgili detaylar da yer aldı.

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