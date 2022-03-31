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Bayraktar TB2 Kırgızistan semalarında! Tatbikat nefes kesti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Bayraktar TB2 Kırgızistan semalarında! Tatbikat nefes kesti

Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (SİHA) ilk kez tatbikatta kullandı.Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Başkomutan" sıfatıyla izledi.

Ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelveyis askeri eğitim alanında "Kalkan-2022" özel taktik tatbikatı yapıldı.

Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'larını kullandı.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Başkomutan" sıfatıyla izledi.

Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.

Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.

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