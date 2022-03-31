Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş "petrol" kararı
SON DAKİKA HABERLERİ: ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi.
ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" ifadelerine yer verdi.
Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi.
ABD Başkanı, "Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir" açıklamasını yaptı.
Biden "Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin'e acil yanıt vermemiz gerekiyor. Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin'in eylemlerinden yararlanmamalıdır" şeklinde konuştu.
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