Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş "petrol" kararı

Biden "Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin'e acil yanıt vermemiz gerekiyor. Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin'in eylemlerinden yararlanmamalıdır" şeklinde konuştu.