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Son dakika: Putin'den gaz ve yaptırım açıklaması! Gaz sözleşmeleri durdurulacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: Putin’den gaz ve yaptırım açıklaması! Gaz sözleşmeleri durdurulacak

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlar hakkında açıklama yaptı. Batı ülkelerine güvenmediğini bir kez daha dile getiren Putin, "Yatırım için bahane bulacaklar" dedi. Putin yaptığı açıklamada, "Ruble ile ödeme yapılmazsa gaz sözleşmesleri durdurulacak" şeklinde konuştu.

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