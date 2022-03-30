Doğal gaz alımlarında ruble dönemi! Vladimir Putin İstanbul'daki zirveyi Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasını ve İstanbul'daki müzakereleri istişare etti. Yapılan açıklamada rubleyle ödeme sisteminin Avrupalı şirketlerin sözleşme şartlarını kötüleştirmeyeceğine işaret edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ve İstanbul'da Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakereleri istişare etti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.
HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DONDURULDU
Putin'in Scholz ile görüşmesinde, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır." ifadesine yer verildi.
SÖZLEŞME ŞARTLARI KÖTÜLEŞECEK Mİ?
Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.
SİVİLLERİN TAHLİYESİ ELE ALINDI
Putin'in Scholz'u dün İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği müzakereler konusunda da bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna'daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı kaydedildi.
DOĞAL GAZ TİCARETİNDE RUBLE DÖNEMİ
Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamada da Putin'in, Draghi'nin isteği üzerine Ukrayna ile İstanbul'da yapılan müzakereler ve doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...
- 1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...
- Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emekli bayram ikramiyesi son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Diyanet: oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM yetenek alanı sonuçları ne zaman belli olacak?
- Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Ağda ve lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet açıklamaları
- Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?
- Sahura ne zaman kalkıyoruz? 2022 Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ve iftar vakti ne zaman? Diyanet açıkladı!
- MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- LGS kılavuzu 2022: LGS başvurusu ne zaman başlıyor? MEB Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?