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Doğal gaz alımlarında ruble dönemi! Vladimir Putin İstanbul'daki zirveyi Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla değerlendirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Doğal gaz alımlarında ruble dönemi! Vladimir Putin İstanbul’daki zirveyi Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasını ve İstanbul'daki müzakereleri istişare etti. Yapılan açıklamada rubleyle ödeme sisteminin Avrupalı şirketlerin sözleşme şartlarını kötüleştirmeyeceğine işaret edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ve İstanbul'da Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakereleri istişare etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DONDURULDU

Putin'in Scholz ile görüşmesinde, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır." ifadesine yer verildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI KÖTÜLEŞECEK Mİ?

Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ ELE ALINDI

Putin'in Scholz'u dün İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği müzakereler konusunda da bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna'daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı kaydedildi.

DOĞAL GAZ TİCARETİNDE RUBLE DÖNEMİ

Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamada da Putin'in, Draghi'nin isteği üzerine Ukrayna ile İstanbul'da yapılan müzakereler ve doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

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