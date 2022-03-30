Doğal gaz alımlarında ruble dönemi! Vladimir Putin İstanbul’daki zirveyi Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ve İstanbul'da Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakereleri istişare etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.