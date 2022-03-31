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Rusya'dan Kiev, Harkov ve Dnipro’ya saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Rusya’dan Kiev, Harkov ve Dnipro’ya saldırı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıları 35’inci gününde devam etti. Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu. Ajanslar bombalama anına dair görüntüleri servis etti.

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