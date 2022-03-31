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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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ABD’nin ham petrol stokları azaldı

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan brent petrol fiyatlarındaki artış dünyayı derinden etkiledi. Dünya devlerinin ham petrol stokları da kısa süre önce açıklandı. ABD'nin ham petrol stoklarının azaldığı raporlandı.

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