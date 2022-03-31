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Kırgızistan tarihinde bir ilk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Kırgızistan tarihinde bir ilk

Kırgızistan'da ülke bağımsızlığı tarihinde ilk kez demir yolu hattı projesinin uygulanmasına başlandı. Projeyle Kuzeydeki Balıkçı-Koçkor-Kara Keçe demir yolu hattının gelecekte ülkenin güneydeki Celalabad şehri ile bağlanması hedefleniyor.

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